Хабаровчан на выходных зовут с детьми попробовать себя в роли фермеров

В Хабаровске с 17 по 18 мая пройдет фестиваль «АмурФест. Весна» (6+), который могут посетить все желающие смогут посетить. Он пройдет на Комсомольской площади и набережной краевой столицы в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В рамках фестиваля будут организованы концерты творческих коллективов из Хабаровского края и Китая, а также различные мастер-классы и образовательные программы. Особое внимание будет уделено бренду «Сделано в Хабаровском крае». На ярмарке представят изделия народных промыслов и столярного искусства, авторские куклы, этническая одежда и многое другое. Вход на фестиваль свободный.
В эти же выходные в Хабаровске состоится иммерсивная прогулка «Новая волна» от проекта «Голос внутри» (6+). Участники экскурсии услышат истории о знаменитых жителях города, центральных улицах и архитектуре. На старте экскурсии гостей встретит администратор и выдаст специальные беспроводные наушники.
В Вяземском 17 мая состоится фольклорный фестиваль «Сказания земли Вяземской 2.0» (0+) с посещением местного музея. После осмотра его экспозиции участники отправятся в Агрошколу, где, помимо учебных зданий, есть мини-ферма. Дети смогут освоить навыки работы на приусадебном участке, ухода и разведения животных и птиц, ведения фермерского хозяйства, рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.
Гости Агрошколы смогут поучаствовать в мастер-классах и получить удовольствие от новых знаний. При покупке билетов действует скидка по промослову «Минтур».