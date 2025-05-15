Хабаровчан на выходных зовут с детьми попробовать себя в роли фермеров

В рамках фестиваля будут организованы концерты творческих коллективов из Хабаровского края и Китая, а также различные мастер-классы и образовательные программы. Особое внимание будет уделено бренду «Сделано в Хабаровском крае». На ярмарке представят изделия народных промыслов и столярного искусства, авторские куклы, этническая одежда и многое другое. Вход на фестиваль свободный.