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Даниил Медведев назвал список лучших российских спортсменов, исключив себя из топа

Теннисист Даниил Медведев поделился своим мнением касательно тройки лучших российских спортсменов. Себя в этот топ он включать не стал, поскольку не считает, что на данный момент является своей лучшей версией, но надеется вернуться на пик формы. Об этом сообщает телеграм-канал «Едим теннис».

Источник: Life.ru

Первое место в импровизированном топе Медведев отдал хоккеисту Александру Овечкину — живой легенде, обладателю снайперского рекорда НХЛ и капитану «Вашингтон Кэпиталз». Вторая строчка досталась нападающему ФК «Акрон» и сборной России Артёму Дзюбе. На третье место теннисист поставил свою коллегу по цеху Мирру Андрееву. Сейчас она лучшая среди россиянок в мировом рейтинге.

Ранее Мирра Андреева победила Клару Таусон в четвёртом круге турнира WTA 1000 в Риме, обеспечив себе проход в полуфинал первенства. Российская теннисистка расплакалась во время матча из-за спорного решения судьи, но всё равно сумела одержать верх над соперницей.