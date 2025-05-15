Даниил Медведев назвал список лучших российских спортсменов, исключив себя из топа

Теннисист Даниил Медведев поделился своим мнением касательно тройки лучших российских спортсменов. Себя в этот топ он включать не стал, поскольку не считает, что на данный момент является своей лучшей версией, но надеется вернуться на пик формы. Об этом сообщает телеграм-канал «Едим теннис».