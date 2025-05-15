Даниил Медведев назвал список лучших российских спортсменов, исключив себя из топа

Первое место в импровизированном топе Медведев отдал хоккеисту Александру Овечкину — живой легенде, обладателю снайперского рекорда НХЛ и капитану «Вашингтон Кэпиталз». Вторая строчка досталась нападающему ФК «Акрон» и сборной России Артёму Дзюбе. На третье место теннисист поставил свою коллегу по цеху Мирру Андрееву. Сейчас она лучшая среди россиянок в мировом рейтинге.
Ранее Мирра Андреева победила Клару Таусон в четвёртом круге турнира WTA 1000 в Риме, обеспечив себе проход в полуфинал первенства. Российская теннисистка расплакалась во время матча из-за спорного решения судьи, но всё равно сумела одержать верх над соперницей.