Банк оштрафован за разглашение сведений о наличии у пермяка просроченной задолженности

Сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю привлекли банк к административной ответственности за распространение сведений о должнике.
В региональное ведомство обратился житель Перми с просьбой защитить его от неправомерных действий взыскателей долгов. Мужчина жаловался на специалистов кредитной организации, оказывающих психологическое давление на него и его пожилую родственницу.
В ходе административного расследования было установлено, что в целях взыскания просроченной задолженности представитель банка осуществил выход по месту жительства заемщика и, не застав его дома, вступил в диалог с проживающей в той же квартире 70-летней пенсионеркой. Во время разговора незваный гость озвучил персональные данные гражданина, а также информацию о наличии задолженности и ее размере. Кроме того, мужчина интересовался, продал ли должник машину, и угрожал конфискацией имущества.
Так как до этого пожилая женщина не знала о долгах близкого человека, после визита незнакомца она долгое время переживала, на протяжении двух недель у нее держалось высокое давление, из-за чего пришлось вызывать скорую помощь.
Должностным лицом ГУФССП России по Пермскому краю акционерное общество было признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Банк оштрафован на 100 тысяч рублей. При назначении наказания отягчающим обстоятельством стало то, что ранее данная кредитная организация уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное деяние.