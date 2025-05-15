Банк оштрафован за разглашение сведений о наличии у пермяка просроченной задолженности

В ходе административного расследования было установлено, что в целях взыскания просроченной задолженности представитель банка осуществил выход по месту жительства заемщика и, не застав его дома, вступил в диалог с проживающей в той же квартире 70-летней пенсионеркой. Во время разговора незваный гость озвучил персональные данные гражданина, а также информацию о наличии задолженности и ее размере. Кроме того, мужчина интересовался, продал ли должник машину, и угрожал конфискацией имущества.