Создан стенд для испытания гибридных авиадвигателей будущего

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Инженеры Московского авиационного института (МАИ) разработали и построили испытательный стенд для гибридных силовых установок (ГСУ) малой мощности. На нем будут отрабатывать работу перспективных машин, работающих от различных источников энергии, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Создание стенда для экспериментальных исследований позволит провести отладку режимов работы гибридной силовой установки, определить оптимальные параметры ее компонентов, рациональные способы управления, обеспечит проведение образовательного процесса и подготовку профильных, высококвалифицированных специалистов в области проектирования новых видов силовых установок и междисциплинарной координации инженеров», — заявил заместитель начальника лаборатории «Гибридные и электрические силовые установки» Передовой инженерной школы МАИ Дмитрий Холобцев, чьи слова приводятся в сообщении.
По завершении монтажа специалисты МАИ займутся проверкой взаимодействия всех систем испытательного стенда и его вводом в эксплуатацию. Все работы планируется завершить в конце 2025 года.
«Сегодня гибридные самолеты рассматриваются в авиации как перспективное направление развития: в различных научных центрах и университетах при поддержке индустрии ведутся разработки на эту тему. ГСУ сочетает в себе сразу несколько источников энергии и имеет ряд существенных преимуществ в сравнении с классическими авиационными двигателями: она позволяет экономить большой объем топлива, снижает выброс вредных веществ и увеличивает грузоподъемность летательного аппарата», — рассказали в МАИ.
Инженеры поставили перед собой задачу определить области рационального применения ГСУ в авиационной технике и ее влияние на летно-технические характеристики летательного аппарата. К стенду можно будет подключить установки мощностью до 400 кВт любых схем, с различными типами тепловых двигателей. Как отмечают разработчики, на нем смогут проводить широкий комплекс различных видов испытаний: как приемо-сдаточных, так и сертификационных.
В работе над проектом участвует команда из различных подразделений МАИ, в том числе аспиранты и студенты. Работа над созданием стенда велась в МАИ в интересах и при поддержке специалистов Объединенной двигателестроительной корпорации.