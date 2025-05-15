Создан стенд для испытания гибридных авиадвигателей будущего

Инженеры поставили перед собой задачу определить области рационального применения ГСУ в авиационной технике и ее влияние на летно-технические характеристики летательного аппарата. К стенду можно будет подключить установки мощностью до 400 кВт любых схем, с различными типами тепловых двигателей. Как отмечают разработчики, на нем смогут проводить широкий комплекс различных видов испытаний: как приемо-сдаточных, так и сертификационных.