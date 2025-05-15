Четырехлетняя блогер из Екатеринбурга вошла в список Forbes

Как сообщается на официальном сайте, девочка стала номинанткой в разделе «Новые медиа». У блога Евы Карпикау более 1,1 миллиона подписчиков. Значительное увеличение ее аудитории произошло за последний год.
В коротких сюжетах юная блогер рассуждает на серьезные темы, отвечая на вопросы родителей, которые чаще всего за кадром.
В 2024 году сообщалось, что Forbes внес два головных офиса из Екатеринбурга — «Русской медной компании» и «Золотого яблока» — в топ-10 лучших штаб-квартир крупных компаний, расположенных за пределами Москвы.