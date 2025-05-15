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Четырехлетняя блогер из Екатеринбурга вошла в список Forbes

4-летняя блогер Ева Карпикау, рожденная в Екатеринбурге, была включена в длинный список самых перспективных россиян до 30 лет рейтинга Forbes, сообщает gazeta.ru.

Как сообщается на официальном сайте, девочка стала номинанткой в разделе «Новые медиа». У блога Евы Карпикау более 1,1 миллиона подписчиков. Значительное увеличение ее аудитории произошло за последний год.

В коротких сюжетах юная блогер рассуждает на серьезные темы, отвечая на вопросы родителей, которые чаще всего за кадром.

В 2024 году сообщалось, что Forbes внес два головных офиса из Екатеринбурга — «Русской медной компании» и «Золотого яблока» — в топ-10 лучших штаб-квартир крупных компаний, расположенных за пределами Москвы.