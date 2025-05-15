Многодетные семьи из Перми могут получить земельный участок в Усть-Качке

Многодетные семьи, проживающие в Перми, могут подать заявление на получение земельного участка в районе Усть-Качки до 16 мая. Для участия нужно подать заявление вместе с необходимыми документами через портал «Госуслуги» или лично обратиться в департамент социальной политики города по адресу: улица Газеты Звезда, 9. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.