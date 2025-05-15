Многодетные семьи из Перми могут получить земельный участок в Усть-Качке

Многодетные семьи, проживающие в Перми, могут подать заявление на получение земельного участка в районе Усть-Качки до 16 мая. Для участия нужно подать заявление вместе с необходимыми документами через портал «Госуслуги» или лично обратиться в департамент социальной политики города по адресу: улица Газеты Звезда, 9. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Как сообщили в департаменте земельных отношений, участки расположены в поселке Красный Восход Усть-Качкинского сельского поселения. Они входят в альтернативный список, поэтому для участия в розыгрыше нужно написать заявление и приложить документы. Порядковый номер семьи в реестре при этом значения не имеет — участвовать может любая многодетная семья.
Подать заявление можно лично, предварительно записавшись по телефонам 236−09−79, 236−12−75, 236−12−09, либо отправить документы по электронной почте: 2361209zemly@mail.ru.
Жеребьевка состоится 22 мая в 10.00 во Дворце культуры имени Калинина (улица Куйбышева, 140). Регистрация начнется в 09.00. В мэрии предупреждают, что с собой необходимо взять паспорт.
В розыгрыше примут участие 415 участков площадью от 466 до 599 квадратных метров. На них можно заниматься садоводством и строить садовый дом, занимающий не более 30% участка и не выше трех этажей. Коммуникации — электричество и газ — к участкам подведены.