Россиян предупредили о новой схеме мошенников с уточнением рабочего стажа: аферистов выдает одна деталь

Телефонные мошенники начали использовать очередную преступную схему обмана россиян под предлогом уточнения трудового стажа. Об этом РИА Новости сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
По словам эксперта, на удивление преступники представляются сотрудниками Пенсионного фонда, которого сейчас не существует. С 2023 года действует Соцфонд, но представляться ими аферисты себя еще не приучили, и говорят о выявленной ошибке в начислении трудового стажа. Для разрешения ситуации гражданам предлагают прийти в офис Фонда.
Для этого якобы нужно встать в электронную очередь, для чего требуется передать полученный из Госуслуг код из СМС.
«Важно помнить, что для записи в СФР не требуется сообщать код из смс по телефону неизвестному лицу. Более того, сотрудники Фонда не звонят гражданам по таким вопросам», — отметила собеседник агентства.
Алла Храпунова посоветовала в подобных ситуациях сразу класть трубку, а всю информацию уточнять по официальным телефонам Фонда.
Ранее сообщалось, что мошенники выдумали новую схему обмана россиян, над этот раз под видом доставки с пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Преступники связываются с потенциальной жертвой и предлагают ей доставить покупки домой, требуя для этого номера СНИЛС, ИНН или код из СМС.
Эксперт по информбезопасности также сообщил, мошенники начали охотиться на детей в соцсетях. Эксперт посоветовал не раскрывать незнакомцам личную информацию.