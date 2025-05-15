Россиян предупредили о новой схеме мошенников с уточнением рабочего стажа: аферистов выдает одна деталь

По словам эксперта, на удивление преступники представляются сотрудниками Пенсионного фонда, которого сейчас не существует. С 2023 года действует Соцфонд, но представляться ими аферисты себя еще не приучили, и говорят о выявленной ошибке в начислении трудового стажа. Для разрешения ситуации гражданам предлагают прийти в офис Фонда.