Горячую воду в Красноярке начнут отключать на 10 дней уже с 19 мая

График гидравлических испытаний трубопроводов предусматривает ограничение ресурсов по районам, в соответствии с географией ТЭЦ. Первыми с 19 по 28 мая включительно испытания пройдут теплосети в Ленинском и Кировском районах Красноярска и части Советского района (мкрн. 3-й Иннокентьевский) — контур Красноярской ТЭЦ-1. Горячее водоснабжение вернется в дома жителей 29 мая. За время испытаний специалисты проверят более 300 км магистральных и внутриквартальных коммуникаций. В этот же период на ТЭЦ-1 пройдут работы, которые невозможно выполнить без ограничения ресурса.