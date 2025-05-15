Горячую воду в Красноярке начнут отключать на 10 дней уже с 19 мая

Согласно решению главы города, отопительный сезон в Красноярске завершается 19 мая 2025 года. С этого же дня СГК приступает к ежегодной проверке теплосетей с временным отключением горячего водоснабжения.
График гидравлических испытаний трубопроводов предусматривает ограничение ресурсов по районам, в соответствии с географией ТЭЦ. Первыми с 19 по 28 мая включительно испытания пройдут теплосети в Ленинском и Кировском районах Красноярска и части Советского района (мкрн. 3-й Иннокентьевский) — контур Красноярской ТЭЦ-1. Горячее водоснабжение вернется в дома жителей 29 мая. За время испытаний специалисты проверят более 300 км магистральных и внутриквартальных коммуникаций. В этот же период на ТЭЦ-1 пройдут работы, которые невозможно выполнить без ограничения ресурса.
Проверка трубопроводов — обязательная часть подготовки города к зиме. Во время гидравлических испытаний вода подается в систему пониженной температуры — 40 градусов Цельсия, но под высоким давлением. Таким образом выявляются слабые места, которые необходимо отремонтировать.
Весь комплекс ремонтных мероприятий, проводимых на объектах энергетики в летнее время, направлен на снижение рисков аварийных ситуаций и возможных отключений в зимний период. При этом большая часть ремонтных работ на объектах компании происходит без отключения потребителей от горячего водоснабжения.