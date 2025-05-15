В Саратовской области учительницу уволили из-за спектакля ко Дню Победы

В Саратовской области учительницу Веру Башкову лишили работы после постановки спектакля повести Валентина Катаева «Сын полка». Об этом в четверг, 15 мая, сообщил «Взгляд-инфо».
Причиной увольнения стала сцена допроса главного героя, в которой участвовала немецкая девушка-переводчик. Внимание местных чиновников привлек элемент ее сценического костюма — свастика. Муж пострадавшей Владимир Башков отметил, что после этого супругу вызвали к руководству и подвергли критике.
— Повесть «Сын полка» — классика советской литературы, дважды экранизированная, а ее автор получил Сталинскую премию. Обвинять педагога в пропаганде нацизма из-за инсценировки — абсурд, — заявил супруг преподавателя.
При этом как департамент Гагаринского района, так и мэрия Саратова, ситуацию пока не комментировали, передает издание.
В конце февраля в городе Кумертау Республики Башкирия 59-летнего учителя одной из гимназий задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. СК также подтвердил факт задержания учителя за домогательства к школьнице.