Врач из Чувашии выиграл суперприз в лотерею

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Хирург из Чувашии выиграл суперприз лотереи «Рапидо Про» — почти 30 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото».
«Купив лотерейный билет, чтобы отвлечься после ночного дежурства, врач стал мультимиллионером: в 324127-м тираже “Рапидо Про” Андрей выиграл суперприз — 29 515 636 рублей», — рассказали в компании.
Сам победитель подтвердил, что пришел с ночного дежурства очень уставшим и купил билет в мобильной версии сайта «Столото».
«Сейчас я уже не повторю числовую комбинацию, выбирал ее совершенно случайно, но точно помню, что мозг был отключен. Может быть, это и есть секрет моего успеха», — признался он.
Через несколько минут врач получил СМС-уведомление о выигрыше и сначала не поверил.
«Жене показываю, она подумала, что это 29 тысяч. “Купишь мне сапоги”, — говорит. Осознание пришло постепенно. Теперь появилась возможность планировать покупки и посерьезнее», — добавил победитель.
Выигрыш он планирует потратить на покупку квартир для детей и обеспечение их будущего.