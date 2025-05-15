Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач из Чувашии выиграл суперприз в лотерею

Хирург из Чувашии выиграл более 29,5 миллиона рублей в лотерею «Рапидо Про».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Хирург из Чувашии выиграл суперприз лотереи «Рапидо Про» — почти 30 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото».

«Купив лотерейный билет, чтобы отвлечься после ночного дежурства, врач стал мультимиллионером: в 324127-м тираже “Рапидо Про” Андрей выиграл суперприз — 29 515 636 рублей», — рассказали в компании.

Сам победитель подтвердил, что пришел с ночного дежурства очень уставшим и купил билет в мобильной версии сайта «Столото».

«Сейчас я уже не повторю числовую комбинацию, выбирал ее совершенно случайно, но точно помню, что мозг был отключен. Может быть, это и есть секрет моего успеха», — признался он.

Через несколько минут врач получил СМС-уведомление о выигрыше и сначала не поверил.

«Жене показываю, она подумала, что это 29 тысяч. “Купишь мне сапоги”, — говорит. Осознание пришло постепенно. Теперь появилась возможность планировать покупки и посерьезнее», — добавил победитель.

Выигрыш он планирует потратить на покупку квартир для детей и обеспечение их будущего.