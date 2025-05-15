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Каждый второй новосибирец заменил бы чиновников искусственным интеллектом

В то же время 44% опрошенных выразили сомнения, указывая на возможные ошибки в программировании ИИ и на то, что технологии пока не готовы полностью заменить человека, особенно в принятии решений.

Источник: Om1 Новосибирск

Каждый второй житель Новосибирска считает, что функции чиновников может выполнять искусственный интеллект. Таковы данные опроса сервиса SuperJob, в котором участвовали представители экономически активного населения города.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев ранее отметил, что ИИ способен взять на себя до 50% обязанностей госслужащих. Эта идея находит поддержку у 56% новосибирцев: 20% относятся к ней однозначно положительно, ещё 36% — скорее положительно. Среди главных аргументов — объективность анализа данных и снижение коррупции.

В то же время 44% опрошенных выразили сомнения, указывая на возможные ошибки в программировании ИИ и на то, что технологии пока не готовы полностью заменить человека, особенно в принятии решений.

Также 57% жителей города положительно относятся к идее замены депутатов Госдумы алгоритмами ИИ, рассматривая это как шаг к электронной демократии. Против такого подхода выступают 43% респондентов.

Мужчины и молодое поколение до 35 лет чаще поддерживают цифровизацию функций госслужащих и депутатов, тогда как возрастная группа 35−45 лет более критична к замене живых депутатов на ИИ.