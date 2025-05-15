«Люблю больше, чем Ксюшу»: мать Собчак рассказала об отношении к внуку Платону

— В антракте мама Ксении Собчак делилась семейными радостями. «Как же я люблю своего внука Платона! Я его люблю больше, чем Ксюшу». Он сочинил для бабули музыкальную «Элегию», еще говорит на китайском свободно. Все спрашивают, как, где и с помощью кого он его выучил. Вот посмотрите — его учитель, китаец Ван, — говорится в посте.