«Люблю больше, чем Ксюшу»: мать Собчак рассказала об отношении к внуку Платону

Актер Стас Садальский поддерживает дружеское общение с Людмилой Нарусовой — мамой журналистки Ксении Собчак. В одной из недавних бесед сенатор поделилась с артистом, что ее внук Платон уже завоевал любовь окружающих и вызывает у нее особую гордость.
По словам Нарусовой, она безмерно любит Платона и даже призналась, что испытывает к нему чувства сильнее, чем к дочери. Она старается проводить с внуком как можно больше времени и очень ценит эти встречи.
— В антракте мама Ксении Собчак делилась семейными радостями. «Как же я люблю своего внука Платона! Я его люблю больше, чем Ксюшу». Он сочинил для бабули музыкальную «Элегию», еще говорит на китайском свободно. Все спрашивают, как, где и с помощью кого он его выучил. Вот посмотрите — его учитель, китаец Ван, — говорится в посте.
Во время разговора Садальский поинтересовался, может ли Людмила Борисовна сказать что-нибудь на китайском. На это она с улыбкой ответила, что может, но фраза звучала бы неприлично для русского уха, поэтому воздержится от произнесения. Этот диалог артист опубликовал в соцсетях вместе с фотографией 74-летней Нарусовой.
Ранее сын журналистки Ксении Собчак Платон высказал матери претензии за использование TikTok и за то, что она выставляет туда свои танцы.