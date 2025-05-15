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Ондрей и Якуб из Чехии пытались пробраться к «Бурану» на Байконуре, но попались

Двое граждан Чехии задержаны на космодроме Байконур в Казахстане. Они попытались пробраться к ракете «Буран» и сделать фото, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала, очередные космосталкеры захотели увидеть ракету-носитель «Энергия». 26-летний Ондрей и 25-летний Якуб доехали до космодрома с фотоаппаратами, но пробраться тайком не вышло — чехов задержали.

Они пытались убедить сотрудников, что им очень нужно попасть в испытательный комплекс. Но в итоге попали в участок, где на них составили административку по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта» и выписали штраф на 5 тысяч рублей.

Байконур давно является объектом притяжения туристов-экстремалов. Периодически там задерживают иностранцев, пытающихся проникнуть на космодром. Одна из таких попыток закончилась трагедией: летом 2024 года на территорию космодрома также пытались пробраться двое французов. Один из непрошеных гостей скончался от обезвоживания.