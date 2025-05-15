Почти 40 проверок на строящихся объектах московского метро провели с января

Как рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков, которого цитирует пресс-служба, строительство новых станций и линий Московского метрополитена сохраняет высокие темпы. «Его развитие стимулирует городскую экономику и обеспечивает транспортную доступность для новых жилых кварталов, деловых и производственных центров. Полный цикл работ на этих объектах проходит под особым контролем Мосгосстройнадзора. Всего в I квартале текущего года на стройках столичного метро состоялось 38 выездных проверок. Это позволяет гарантировать безопасность станционных комплексов, вестибюлей и тоннелей после их ввода в эксплуатацию», — пояснил он.