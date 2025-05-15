Почти 40 проверок на строящихся объектах московского метро провели с января

«С начала года состоялось почти 40 проверок на строящихся объектах московского метро. Кроме этого, Мосгосстройнадзор провел более 140 профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нарушений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что строительство метрополитена — масштабный проект развития транспортной системы Москвы, реализуемый в условиях плотной городской застройки. Так, его объекты относятся к категории особо опасных и технически сложных и требуют повышенного внимания со стороны надзорных органов на всех этапах возведения.
Как рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков, которого цитирует пресс-служба, строительство новых станций и линий Московского метрополитена сохраняет высокие темпы. «Его развитие стимулирует городскую экономику и обеспечивает транспортную доступность для новых жилых кварталов, деловых и производственных центров. Полный цикл работ на этих объектах проходит под особым контролем Мосгосстройнадзора. Всего в I квартале текущего года на стройках столичного метро состоялось 38 выездных проверок. Это позволяет гарантировать безопасность станционных комплексов, вестибюлей и тоннелей после их ввода в эксплуатацию», — пояснил он.
Кроме проверок, в рамках профилактики возможных нарушений с начала года было организовано 119 консультаций участников строительства и три профвизита на площадки, оформлено 19 предостережений.
Так, в настоящее время под надзором комитета находится 85 объектов метрополитена. К ним относятся строящиеся Бирюлевская и Рублево-Архангельская линии, станции «Достоевская» Кольцевой линии и «Гольяново» Арбатско-Покровской линии, а также электродепо «Южное» и «Столбово». Близятся к завершению работы на станциях второго пускового участка Троицкой линии метро: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская».
По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, которые приводятся в материале, соответствие материалов и возводимых конструкций утвержденным проектным решениям с помощью методов инструментального контроля оценивают эксперты подведомственного ГБУ «ЦЭИИС». «С начала года специалисты Центра экспертиз участвовали в 20 проверках и провели 236 исследований качества земляных работ, монтажа металлоконструкций, устройство оснований. Кроме этого, они осуществляли радиационный контроль, замеры концентрации вредных веществ в воздухе и огневые испытания стройматериалов. Все выявленные нарушения взяты на контроль до полного устранения», — заключил он.