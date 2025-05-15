Любинский район Омской области перешел в режим повышенной готовности

Днем 14 мая администрация Любинского района Омской области объявила о режиме повышенной готовности. Его пришлось ввести в связи с обильными осадками, которые в середине последнего месяца весны вызвали подтопления в райцентре.
«Во второй половине дня 15 мая с сохранением ночью 16 мая 2025 г. местами по Омской области ожидается ухудшение погодных условий: сильный ветер порывами 18 — 23 м/с, дожди разной интенсивности (от небольших до сильных), грозы, возможен град», — напомнили местные власти неутешительный прогноз синоптиков ЦГМС.
Особый режим будет действовать на территории Любинского района до особого распоряжения властей. В случае возникновения ЧС из-за шторма местным жителям следует звонить по телефонам 101 и 112. Дежурные операторы передадут экстренную информацию спасателям.
Ранее «КП Омск» рассказала, что жительница областного центра обнаружила в своей квартире летучую мышь.