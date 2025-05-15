Помещения Кадетского корпуса на Ленина в Омске признаны годными к эксплуатации

Помещения исторического здания Кадетского корпуса, расположенного в центре Омска на улице Ленина, признаны годными к эксплуатации. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, комментируя итоги экспертизы, проведенной специалистами из Уральского региона. Проверка охватила все строения, за исключением стрелкового тира.
«Сейчас мы прорабатываем направления, связанные с использованием объектов имущественного комплекса зданий бывшего Кадетского корпуса. “Кадетка” сохранит свое образовательное назначение», — рассказал последнюю информацию о корпусе глава региона Виталию Хоценко.
Судьба здания сейчас активно обсуждается. Губернатор подчеркнул, что рассматривается возможность сохранения образовательной функции объекта. В частности, в зоне, где ранее располагалась столовая, уже ведутся восстановительные работы. Более точные планы на будущее «кадетки» будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме в середине июня 2025 года.
Напомним, что в 2020 году, незадолго до окончания приема документов от абитуриентов, здание Кадетского корпуса было неожиданно признано аварийным. Учащихся перевели в другие регионы, а Минобороны в короткие сроки построило новый корпус на улице Суворова.
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