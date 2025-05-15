Помещения Кадетского корпуса на Ленина в Омске признаны годными к эксплуатации

Судьба здания сейчас активно обсуждается. Губернатор подчеркнул, что рассматривается возможность сохранения образовательной функции объекта. В частности, в зоне, где ранее располагалась столовая, уже ведутся восстановительные работы. Более точные планы на будущее «кадетки» будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме в середине июня 2025 года.