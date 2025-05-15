АВС: Минюст США настаивает на депортации учёной Петровой в Россию

Американские власти требуют депортации в Россию российской учёной Ксении Петровой, арестованной по обвинению в контрабанде биологических материалов. Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителей Минюста США, соответствующее требование было озвучено в ходе судебного заседания.
«Вы просите о ее выдворении в Россию, верно?» — приводит ABC вопрос окружного судьи гособвинителям.
«Да, ваша честь», — ответил прокурор Джеффри Хартма.
Согласно данным Минюста США, Петрова ранее занимала должность биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова и работала в Институте биологии гена РАН. За контрабанду товаров в США предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
Представители американского ведомства настаивают на депортации учёной в Россию. Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 28 мая. В ходе предыдущего слушания стороны обсуждали возможные меры пресечения в отношении обвиняемой.
Напомним, Петрову арестовали сотрудники таможенно-пограничного патруля 16 февраля в аэропорту Логан Бостона после поездки во Францию. Девушка нарушила правила, не задекларировав эмбрионы лягушки, которые намеревалась использовать для научных исследований. Петрову содержат в иммиграционной тюрьме штата Луизиана.
В материалах Минюста сказано, что ученая якобы заявила, что не знала о необходимости декларировать эмбрионы в то время как в ее телефоне были найдены сообщения от коллеги с напоминанием о том, что данный биологический материал должен быть задекларирован.
Позднее стало известно, что Петрова не получила права на досрочное освобождение, так как не предоставила доказательств, что не представляет «опасности для общества или безопасности США» и не собирается сбежать.
Ранее KP.RU сообщил, что 10 апреля 2025 года Москва и Вашингтон обменялись двумя заключёнными. С российской стороны была освобождена Ксения Карелина. Уроженка Екатеринбурга была задержана в начале 2024 года за финансирование ВСУ.
С американской освобожден россиянин Артур Петров. Он был арестован на Кипре по запросу американского Минюста 26 августа 2023 года. Ему предъявили сразу целый букет обвинений: в нарушении экспортного контроля, контрабанде, мошенничестве и отмывании денег.