Негосударственная газета с 32-летней историей закрывается в Беларуси

За 32 года жизнь в целом изменилась до неузнаваемости и особенно в информационной сфере, отметил главный редактор «Экономической газеты» Федор Великоселец. Сейчас нет никаких проблем в получении нужной информации в течение минуты-другой в том числе с правовых и специализированных порталов, сайтов министерств.