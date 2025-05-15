Негосударственная газета с 32-летней историей закрывается в Беларуси

С июля 2025 года в Беларуси прекратится выпуск «Экономической газеты», негосударственного издания с более чем 30-летней историей, сообщает сайт газеты.
Газета стала издаваться в начале 90-х, когда в экономике Беларуси происходила большая трансформация и был «голод» на оперативную информацию, а именно нормативно-правовые документы, комментарии и разъяснения к ним. Тогда она называлась «Национальная экономическая газета».
За 32 года жизнь в целом изменилась до неузнаваемости и особенно в информационной сфере, отметил главный редактор «Экономической газеты» Федор Великоселец. Сейчас нет никаких проблем в получении нужной информации в течение минуты-другой в том числе с правовых и специализированных порталов, сайтов министерств.
«Бумажным изданиям с их циклами печати и доставки приходится уступать место электронным средствам массовой информации. Такова ситуация во всем мире. И наша история не исключение и не повод для пессимизма», — отметил Федор Великоселец.
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