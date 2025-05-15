Бойцы РФ два месяца провели в тылу ВСУ, передавая данные разведке

Российские бойцы в течение двух месяцев находились в тылу украинских войск на покровском направлении, передавая данные о передвижениях противника в разведку. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Вайс».
Он рассказал, что перед подразделением стояла задача проникнуть в тыл Вооруженных сил Украины, закрепиться и регулярно передавать информацию о действиях противника.
— Главное условие было в том, чтобы, если враг находится даже в 50 метрах либо мимо нас проходит, ни в коем случае не открывать огонь, не выдавать себя, что мы там вообще присутствуем, — отметил «Вайс».
По словам бойца, однажды их группу атаковали украинские дроны-камикадзе — один из военнослужащих получил ранение в руку, но продолжил выполнять задание. Продовольствие, одежду и медикаменты им доставляли с помощью дронов. «Вайс» отметил, что благодаря их работе была уничтожена значительная часть вражеской техники, передает РИА Новости.
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