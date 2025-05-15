В Ростовской области цена за килограмм мяса выросла почти до 800 рублей

Дешевле всего баранину можно купить в Волгодонске — 716,8 рублей. Недорогая говядина продается в Сальске всего 562,7 рублей за килограмм. В Ростове-на-Дону можно найти свинину по выгодной цене — 381,5 рублей. В Миллерово продают недорогую курицу — 181,8 рублей.