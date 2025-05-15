В Ростовской области цена за килограмм мяса выросла почти до 800 рублей

Ростовстат опубликовал свежие данные по ценам на мясо в регионе. В мае баранина вплотную приблизилась к отметке в 800 рублей за килограмм.
Средняя стоимость баранины — 772,3 рублей за килограмм. Говядина обойдется в 608,2 рублей за килограмм, а свинина стоит 393 рубля. Куриное мясо в среднем обойдется за 200,6 рублей за килограмм продукта.
Дешевле всего баранину можно купить в Волгодонске — 716,8 рублей. Недорогая говядина продается в Сальске всего 562,7 рублей за килограмм. В Ростове-на-Дону можно найти свинину по выгодной цене — 381,5 рублей. В Миллерово продают недорогую курицу — 181,8 рублей.
Подпишись на нас в Telegram.