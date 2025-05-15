В Кремле пояснили, сколько могут длиться переговоры в Стамбуле

В Кремле предположили, сколько примерно будут длиться переговоры в Турции. Продолжительность переговоров в Стамбуле будет зависеть от их хода. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, российская делегация уже прибыла в Стамбул для прямых переговоров с украинской стороной. Появилась информация, что контакт между сторонами конфликта может начаться в 10:00 по московскому времени.
На Западе уже отреагировали на российско-украинские переговоры. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что «ждет хороших новостей» в ближайшее время.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
Прямая-трансляция переговоров России и Украины в Стамбуле.