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В Кремле пояснили, сколько могут длиться переговоры в Стамбуле

Песков: длительность переговоров в Стамбуле будет зависеть от их хода.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле предположили, сколько примерно будут длиться переговоры в Турции. Продолжительность переговоров в Стамбуле будет зависеть от их хода. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, российская делегация уже прибыла в Стамбул для прямых переговоров с украинской стороной. Появилась информация, что контакт между сторонами конфликта может начаться в 10:00 по московскому времени.

На Западе уже отреагировали на российско-украинские переговоры. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что «ждет хороших новостей» в ближайшее время.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

Прямая-трансляция переговоров России и Украины в Стамбуле.