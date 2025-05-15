Обесточат следующие улицы: ул. Дорожный пер., 18, 12; ул. Капитальная, 11; ул. Благоева, 26, 20, 24, 28/1, 28, 22; ул. Трудовой славы, 23/1; ул. Степная, 1; ул. 1 Мая, 430/2, 432, 401; ул. Росинского Кирилла, 2/1; ул. Зиповская, 3, 3/3, 1, 5, 11, 5/14; ул. Ростовское шоссе, 12/1, 8; ул. Дзержинского, 1; ул. Брянская, 2, 2/а; ул. Красная, 167; ул. Рашпилевская, 333; ул. 70 лет октября, 16/2; ул. Спокойная, 3; ул. 9 тихая, 11/7, 3; ул. Братьев Черников, 42; ул. Ейское шоссе, 7/21; ул. Рудакова профессора, 7/19, 34; ул. Коломийцева скульптора, 61; ул. Гусника, 22; ул. 1 Гвардейская, 64; ул. Гагарина, 170; ул. Леваневского, 15; ул. Янковского, 30, 15; ул. Офицерская, 49; ул. Филатова, 20; ул. Северная, 495, 454, 428, 371; ул. Костылева, 194; ул. Базовская, 186.
Отключение электроэнергии связано с проведением плановых работ на сетях, сообщает ЕДДС кубанской столицы.
15 мая без света оставят 30 улиц Краснодара
Сегодня массовые отключения электроэнергии коснутся домов на 30 улицах Краснодара. Подача электричества будет ограничена с 9:00 до 17:00.
Обесточат следующие улицы: ул. Дорожный пер., 18, 12; ул. Капитальная, 11; ул. Благоева, 26, 20, 24, 28/1, 28, 22; ул. Трудовой славы, 23/1; ул. Степная, 1; ул. 1 Мая, 430/2, 432, 401; ул. Росинского Кирилла, 2/1; ул. Зиповская, 3, 3/3, 1, 5, 11, 5/14; ул. Ростовское шоссе, 12/1, 8; ул. Дзержинского, 1; ул. Брянская, 2, 2/а; ул. Красная, 167; ул. Рашпилевская, 333; ул. 70 лет октября, 16/2; ул. Спокойная, 3; ул. 9 тихая, 11/7, 3; ул. Братьев Черников, 42; ул. Ейское шоссе, 7/21; ул. Рудакова профессора, 7/19, 34; ул. Коломийцева скульптора, 61; ул. Гусника, 22; ул. 1 Гвардейская, 64; ул. Гагарина, 170; ул. Леваневского, 15; ул. Янковского, 30, 15; ул. Офицерская, 49; ул. Филатова, 20; ул. Северная, 495, 454, 428, 371; ул. Костылева, 194; ул. Базовская, 186.