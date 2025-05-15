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15 мая без света оставят 30 улиц Краснодара

Сегодня массовые отключения электроэнергии коснутся домов на 30 улицах Краснодара. Подача электричества будет ограничена с 9:00 до 17:00.

Обесточат следующие улицы: ул. Дорожный пер., 18, 12; ул. Капитальная, 11; ул. Благоева, 26, 20, 24, 28/1, 28, 22; ул. Трудовой славы, 23/1; ул. Степная, 1; ул. 1 Мая, 430/2, 432, 401; ул. Росинского Кирилла, 2/1; ул. Зиповская, 3, 3/3, 1, 5, 11, 5/14; ул. Ростовское шоссе, 12/1, 8; ул. Дзержинского, 1; ул. Брянская, 2, 2/а; ул. Красная, 167; ул. Рашпилевская, 333; ул. 70 лет октября, 16/2; ул. Спокойная, 3; ул. 9 тихая, 11/7, 3; ул. Братьев Черников, 42; ул. Ейское шоссе, 7/21; ул. Рудакова профессора, 7/19, 34; ул. Коломийцева скульптора, 61; ул. Гусника, 22; ул. 1 Гвардейская, 64; ул. Гагарина, 170; ул. Леваневского, 15; ул. Янковского, 30, 15; ул. Офицерская, 49; ул. Филатова, 20; ул. Северная, 495, 454, 428, 371; ул. Костылева, 194; ул. Базовская, 186.

Отключение электроэнергии связано с проведением плановых работ на сетях, сообщает ЕДДС кубанской столицы.