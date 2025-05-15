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В Кишиневе началась подготовка к пляжному сезону: Пробы песка и воды отправляют на исследование — загорать точно будем, а вот плавание под вопросом

Купальный сезон в столице официально стартует 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

Муниципальные службы Кишинева начали подготовку пляжей у городских водоёмов к началу купального сезона, который официально стартует 1 июня.

Как сообщили в столичной мэрии, специалисты установили на озёрах буйки, обозначающие разрешённые для купания зоны. Также проводятся работы по удалению опасных предметов из воды в пределах пляжных территорий.

После окончания периода нереста планируется очистка прибрежных зон от водорослей. Одновременно с этим были отобраны пробы песка и переданы в лабораторию на анализы. При необходимости пляжи обработают специальными дезинфицирующими средствами.

К 1 июня на городских пляжах установят шезлонги и зонты.

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