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В Самаре пройдет весенний фестиваль ГТО в парке Гагарина 25 мая

В Самаре состоятся мероприятия в рамках фестиваля «Готов к труду и обороне».

В Самаре состоятся мероприятия в рамках фестиваля «Готов к труду и обороне». Информация об этом опубликована на портале мэрии города.

Фестиваль пройдет в парке имени Гагарина. Поучаствовать в мероприятиях и попробовать свои силы в сдаче нормативов могут все желающие от 6 до 70 лет, которые относятся у I-XVIII ступеням ГТО.

Жителям предложат сдать более 10 нормативов, среди которых будут силовые упражнения, бег на разные дистанции и стрельба.

Для участия необходимо заполнить заявку. Площадки для них мы укажем ниже:

wolf23_nsk@mail.ru МБУ ДО СШ № 7 г.о. Самара;

olimpdod.adm@mail.ru МАУ г. о. Самара «Олимп»;

sport6samara@mail.ru МБУ ДО г.о. Самара «СШОР 6»;

sport-chaika@mail.ru МБУ г. о. Самара ФСЦ «Чайка».

Больше новостей о Самаре и области ищите в телеграм-канале «МК в Самаре».