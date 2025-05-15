В Самаре пройдет весенний фестиваль ГТО в парке Гагарина 25 мая

В Самаре состоятся мероприятия в рамках фестиваля «Готов к труду и обороне». Информация об этом опубликована на портале мэрии города.
Фестиваль пройдет в парке имени Гагарина. Поучаствовать в мероприятиях и попробовать свои силы в сдаче нормативов могут все желающие от 6 до 70 лет, которые относятся у I-XVIII ступеням ГТО.
Жителям предложат сдать более 10 нормативов, среди которых будут силовые упражнения, бег на разные дистанции и стрельба.
Для участия необходимо заполнить заявку. Площадки для них мы укажем ниже:
wolf23_nsk@mail.ru МБУ ДО СШ № 7 г.о. Самара;
olimpdod.adm@mail.ru МАУ г. о. Самара «Олимп»;
sport6samara@mail.ru МБУ ДО г.о. Самара «СШОР 6»;
sport-chaika@mail.ru МБУ г. о. Самара ФСЦ «Чайка».
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