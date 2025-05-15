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Ростовчан 15 мая ждет тепло до +19 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону под конец рабочей недели.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону синоптики обещают переменную облачность и теплую погоду. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Гидрометцентра.

В четверг, 15 мая, утро в Ростове-на-Дону начнется с переменной облачности, а столбики термометров покажут до +14 градусов. Днем в городе ожидается до +19 градусов, преимущественно будет солнечно. В вечернее время ожидается прохладная погода, температура воздуха составит +17 градусов, поэтому для вечерних прогулок стоит утеплиться. Ночью столбики термометров покажут +12 градусов.

Ветер в этот день ожидается юго-западый, а его порывы достигнут пяти метров в секунду.

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