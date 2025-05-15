Ростовчан 15 мая ждет тепло до +19 градусов

В четверг, 15 мая, утро в Ростове-на-Дону начнется с переменной облачности, а столбики термометров покажут до +14 градусов. Днем в городе ожидается до +19 градусов, преимущественно будет солнечно. В вечернее время ожидается прохладная погода, температура воздуха составит +17 градусов, поэтому для вечерних прогулок стоит утеплиться. Ночью столбики термометров покажут +12 градусов.