Разработан метод бесконтактной диагностики двигателей ракет на твердом топливе

Ракетные двигатели на твердом топливе используют заранее смешанные компоненты топлива в твердом состоянии. За счет этого они долговечнее, надежнее и имеют более простую конструкцию по сравнению с жидкостными двигателями. РДТТ широко используются в космических запусках, военной технике, а также в научных исследованиях и моделировании ракет. Среди методов диагностики РДТТ перспективными являются бесконтактные, использующие рентгеновское, томографическое и акустическое оборудование. Они остаются практически единственным методом, позволяющим исследовать внутрикамерные процессы в условиях высоких температур и скоростей движения топлива в замкнутом пространстве двигателя.