Мурашко рассказал о снижении уровня смертности от инфаркта и инсульта

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Смертность взрослого населения России от инфаркта миокарда снизилась более чем на 21%, а от инсульта — более чем на 15%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».
«Нацпроект дал реальные результаты на показатели здоровья населения… В структуре смертности взрослого населения удалось снизить более чем на 21% летальность от инфаркта миокарда — это одна из основных причин смертности, и более чем на 15% снизить показатели смертности от инсульта», — рассказал он.