Мурашко рассказал о снижении уровня смертности от инфаркта и инсульта

«Нацпроект дал реальные результаты на показатели здоровья населения… В структуре смертности взрослого населения удалось снизить более чем на 21% летальность от инфаркта миокарда — это одна из основных причин смертности, и более чем на 15% снизить показатели смертности от инсульта», — рассказал он.