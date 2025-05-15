В КФУ объяснили, чем был светящийся объект в небе

В Казани объяснили, чем мог быть светящийся объект, замеченный в небе над городом. В соцсетях жители высказывали различные версии, и самой правдоподобной в КФУ признали вероятность появления метеорита.
«Трудно даже назвать это болидом. Это, по сути, обычное падение метеорита на поверхность Земли, что происходит регулярно. Важно помнить, что ежегодно на нашу планету падает около 500 тысяч тонн различных метеоритных веществ», — заявил профессор кафедры астрономии и космической геодезии института физики КФУ Юрий Нефедьев в разговоре с корреспондентом 116.RU Нефедьев.
Напомним, жители Казани стали свидетелями яркого неопознанного объекта в небе и выдвинули несколько предположений о его природе, включая комету, спутник, космический мусор и даже НЛО.