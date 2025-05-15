В КФУ объяснили, чем был светящийся объект в небе

«Трудно даже назвать это болидом. Это, по сути, обычное падение метеорита на поверхность Земли, что происходит регулярно. Важно помнить, что ежегодно на нашу планету падает около 500 тысяч тонн различных метеоритных веществ», — заявил профессор кафедры астрономии и космической геодезии института физики КФУ Юрий Нефедьев в разговоре с корреспондентом 116.RU Нефедьев.