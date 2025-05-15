Площадь зеленых зон Ташкента увеличат втрое

Как отметил Президент, зеленые насаждения — это «легкие» города, а арыки и каналы — его «кровеносная система». В связи с этим в новом генплане вопросам озеленения и водоотведения уделено особое внимание. В частности, предусмотрено увеличение в три раза площади зеленых зон Ташкента и его пригородов — до 25 тысяч гектаров. Это, в свою очередь, требует улучшения ирригационных сетей.