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В Красноярске начнут отключать горячую воду с 19 мая

Отключение воды связано с проверкой теплосетей.

Источник: Krasnoyarskmedia

В СГК рассказали, когда будут отключать горячую воду в Красноярске.

Так, с 19 по 28 мая (включительно) горячую воду отключат в Ленинском и Кировском районах, а также в части Советского района (мкр-н 3-й Иннокентьевский).

С 26 мая по 3 июня жители мкр-на Солнечный останутся без горячей воды.

С 16 по 25 июня отключение запланировано в Свердловском, Центральном (кроме мкр-на Покровский), Железнодорожном и Октябрьском районах.

С 14 по 23 июля жители Советского района и мкр-на Покровский останутся без горячей воды.

С 14 по 18 августа подавать горячую воду не будут в дома на улицах Металлургов и Воронова.

Добавим, что отключение воды связано с проверкой теплосетей.