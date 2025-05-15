В Красноярске начнут отключать горячую воду с 19 мая

В СГК рассказали, когда будут отключать горячую воду в Красноярске.
Так, с 19 по 28 мая (включительно) горячую воду отключат в Ленинском и Кировском районах, а также в части Советского района (мкр-н 3-й Иннокентьевский).
С 26 мая по 3 июня жители мкр-на Солнечный останутся без горячей воды.
С 16 по 25 июня отключение запланировано в Свердловском, Центральном (кроме мкр-на Покровский), Железнодорожном и Октябрьском районах.
С 14 по 23 июля жители Советского района и мкр-на Покровский останутся без горячей воды.
С 14 по 18 августа подавать горячую воду не будут в дома на улицах Металлургов и Воронова.
Добавим, что отключение воды связано с проверкой теплосетей.