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В Новосибирске отменили общегородской выпускной

Последние звонки в школах пройдут 20, 21, 22 и 24 мая.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске в этом году общегородского выпускного не будет. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев в программе «Вечерний разговор» на радио «Городская волна».

Известно, что последние звонки в школах пройдут 20, 21, 22 и 24 мая, а выпускные вечера с вручением аттестатов запланированы с 23 по 30 июня, с добавлением дополнительных дней с 1 по 4 июля. Это сделано для того, чтобы семьи могли выбрать удобные для них даты, так как торжества будут проходить не только в школах.

Отмечается, что решение не устраивать было связано с заботой о безопасности всех участников.