В Новосибирске отменили общегородской выпускной

Известно, что последние звонки в школах пройдут 20, 21, 22 и 24 мая, а выпускные вечера с вручением аттестатов запланированы с 23 по 30 июня, с добавлением дополнительных дней с 1 по 4 июля. Это сделано для того, чтобы семьи могли выбрать удобные для них даты, так как торжества будут проходить не только в школах.