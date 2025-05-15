«Велодобро»: казанцы могут сдать ненужные велосипеды

В столице Татарстана, с 15 по 31 мая пройдет ежегодная благотворительная акция «Велодобро». Жители могут сдать ненужные велосипеды, которые передадут ребятам из семей.
Двухколесные транспортные средства будут принимать до 27 мая. После специалисты проверят велосипеды и при необходимости проведут профессиональный ремонт. Восстановят велосипеды за счет средств, сбор которых стартует 27 мая, сообщили организаторы акции.
Торжественная передача велосипедов детям состоится 1 июня в детском парке «Елмай». Напомним, в общественном пространстве в День защиты детей МБУ «Подросток» организует фестиваль творчества молодежных клубов.
Сдать велосипед можно будет в пункт приема по адресу: ул. Университетская, 34. Подробности по телефону: +7 (917)225−48−79.
Благотворительная акция организована сообществом «Казань Велосипедная» совместно с АНО «Добрая Казань» при содействии Дирекции парков и скверов Казани.