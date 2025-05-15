Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Велодобро»: казанцы могут сдать ненужные велосипеды

Двухколесный транспорт починят и передадут ребятам из нуждающихся семей.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В столице Татарстана, с 15 по 31 мая пройдет ежегодная благотворительная акция «Велодобро». Жители могут сдать ненужные велосипеды, которые передадут ребятам из семей.

Двухколесные транспортные средства будут принимать до 27 мая. После специалисты проверят велосипеды и при необходимости проведут профессиональный ремонт. Восстановят велосипеды за счет средств, сбор которых стартует 27 мая, сообщили организаторы акции.

Торжественная передача велосипедов детям состоится 1 июня в детском парке «Елмай». Напомним, в общественном пространстве в День защиты детей МБУ «Подросток» организует фестиваль творчества молодежных клубов.

Сдать велосипед можно будет в пункт приема по адресу: ул. Университетская, 34. Подробности по телефону: +7 (917)225−48−79.

Благотворительная акция организована сообществом «Казань Велосипедная» совместно с АНО «Добрая Казань» при содействии Дирекции парков и скверов Казани.