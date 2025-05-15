Главные новости 15 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 мая 2025 года.
Делегация Москвы прибыла в Турцию для переговоров
Представители России прилетели в Стамбул для участия в прямых переговорах с украинской делегацией. Самолет летного отряда «Россия» Ил-62М приземлился в аэропорту крупнейшего города Турции. Возглавляет команду Кремля помощник российского президента Владимир Мединский.
Великобритания и ФРГ планируют создать высокоточное оружие
Британское правительство заявило, что намерено совместно с ФРГ создать новое оружие «глубокого высокоточного удара», дальность которого превысит две тысячи километров. Информация о том, когда будет реализован проект и сколько выделят обе страны на его создание, держится в секрете.
В США задержали ученую из РФ за контрабанду эмбрионов лягушки
В Штатах арестовали ученую из России Ксению Петрову, являющуюся сотрудником Гарвардской школы медицины. Причина задержания россиянки в бостонском аэропорту — ввоз из Франции эмбрионов когтистых лягушек. Петрову поместили в иммиграционную тюрьму, ей грозит депортация.
В Иране обозначили условия для заключения ядерной сделки с США
Представитель правительства Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран подпишет ядерную сделку с Вашингтоном, если Белый дом отменит все экономические санкции, введенные ранее в отношении исламской республики. В этом случае Иран возьмет на себя обязательства не создавать ядерное оружие.
В Гренландии обнаружили заброшенную американскую военную базу
На территории северной Гренландии группа ученых НАСА во время испытаний новой радиолокационной системы нашла базу военных США, которая давно не используется. Она была построена Пентагоном подо льдом в период Холодной войны. От реализации проекта по хранению ракет средней дальности отказались в 1967 году.