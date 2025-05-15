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Главные новости 15 мая 2025 года

Последние новости за сегодня — 15 мая 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 мая 2025 года.

Делегация Москвы прибыла в Турцию для переговоров

Источник: Ahmed/CC0

Представители России прилетели в Стамбул для участия в прямых переговорах с украинской делегацией. Самолет летного отряда «Россия» Ил-62М приземлился в аэропорту крупнейшего города Турции. Возглавляет команду Кремля помощник российского президента Владимир Мединский.

Великобритания и ФРГ планируют создать высокоточное оружие

Источник: Reuters

Британское правительство заявило, что намерено совместно с ФРГ создать новое оружие «глубокого высокоточного удара», дальность которого превысит две тысячи километров. Информация о том, когда будет реализован проект и сколько выделят обе страны на его создание, держится в секрете.

В США задержали ученую из РФ за контрабанду эмбрионов лягушки

Источник: AP 2024

В Штатах арестовали ученую из России Ксению Петрову, являющуюся сотрудником Гарвардской школы медицины. Причина задержания россиянки в бостонском аэропорту — ввоз из Франции эмбрионов когтистых лягушек. Петрову поместили в иммиграционную тюрьму, ей грозит депортация.

В Иране обозначили условия для заключения ядерной сделки с США

Источник: РИА "Новости"

Представитель правительства Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран подпишет ядерную сделку с Вашингтоном, если Белый дом отменит все экономические санкции, введенные ранее в отношении исламской республики. В этом случае Иран возьмет на себя обязательства не создавать ядерное оружие.

В Гренландии обнаружили заброшенную американскую военную базу

Источник: Reuters

На территории северной Гренландии группа ученых НАСА во время испытаний новой радиолокационной системы нашла базу военных США, которая давно не используется. Она была построена Пентагоном подо льдом в период Холодной войны. От реализации проекта по хранению ракет средней дальности отказались в 1967 году.