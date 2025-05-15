Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре дептранс продолжает контролировать график движения автобусов № 90 и 41

В Самаре сотрудники дептранса занялись проверкой графика движения автобусов.

В Самаре сотрудники дептранса занялись проверкой графика движения автобусов.

Мероприятия проводились 15 мая по маршрутам № 90 и № 41. Особое внимание к этим маршрутам обусловлено их популярностью. Каждый день они перевозят достаточно много людей.

Проверка показала, что регулярно опаздывает транспорт по маршруту № 90. Работники дептранса отметили, что такая ситуация происходит из-за пробок.

Чтобы исправить ситуацию, специалисты проведут проверку полос для автобусов. Об этом рассказали в Самара-ГИС.

Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».