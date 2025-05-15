В Самаре дептранс продолжает контролировать график движения автобусов № 90 и 41

В Самаре сотрудники дептранса занялись проверкой графика движения автобусов.
Мероприятия проводились 15 мая по маршрутам № 90 и № 41. Особое внимание к этим маршрутам обусловлено их популярностью. Каждый день они перевозят достаточно много людей.
Проверка показала, что регулярно опаздывает транспорт по маршруту № 90. Работники дептранса отметили, что такая ситуация происходит из-за пробок.
Чтобы исправить ситуацию, специалисты проведут проверку полос для автобусов. Об этом рассказали в Самара-ГИС.
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