Экс-главу УФНС по Свердловской области заочно арестовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«Вынесено постановление об избрании (Логинову — ред.) меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции в РФ. Обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что заочно арестован Логинов был еще 23 апреля.
На сайте МВД России 15 апреля появилась информация, что Логинов объявлен в розыск — без указания, по какой именно уголовной статье.