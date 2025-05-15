Экс-главу УФНС по Свердловской области заочно арестовали

«Вынесено постановление об избрании (Логинову — ред.) меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции в РФ. Обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказала собеседница агентства.