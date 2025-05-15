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Экс-главу УФНС по Свердловской области заочно арестовали

Суд заочно арестовал экс-главу УФНС по Свердловской области Логинова.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

«Вынесено постановление об избрании (Логинову — ред.) меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции в РФ. Обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что заочно арестован Логинов был еще 23 апреля.

На сайте МВД России 15 апреля появилась информация, что Логинов объявлен в розыск — без указания, по какой именно уголовной статье.