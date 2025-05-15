Жителей Башкирии в июне ждет дополнительный выходной

На пятницу, 6 июня, в этом году приходится Курбан-байрам. 5 июня рабочий день сокращается на 1 час.
На четверг, 12 июня, приходится День России, а на 13 июня перенесён выходной с 8 марта. Рабочий день в среду также будет сокращённым.
В июне две первые недели будут короткими.
На пятницу, 6 июня, в этом году приходится Курбан-байрам. 5 июня рабочий день сокращается на 1 час.
На четверг, 12 июня, приходится День России, а на 13 июня перенесён выходной с 8 марта. Рабочий день в среду также будет сокращённым.