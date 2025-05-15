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Жителей Башкирии в июне ждет дополнительный выходной

В июне две первые недели будут короткими.

Источник: Башинформ

На пятницу, 6 июня, в этом году приходится Курбан-байрам. 5 июня рабочий день сокращается на 1 час.

На четверг, 12 июня, приходится День России, а на 13 июня перенесён выходной с 8 марта. Рабочий день в среду также будет сокращённым.