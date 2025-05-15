Самарский студент занял 3 место на всероссийском конкурсе по градостроительству

Учащийся Самарского политеха занял третье место в конкурсе, который проходил на конференции «Градостроительство: теория, практика, образование».
Студента зовут Филипп Соколов. Он разработал проект многоквартирного дома секционного типа. По проекту Соколова, здание должно состоять из двух секций.
Основной целью стало образование комфортной среды для горожан, которые будут жить в этом доме. Для этого на фасаде использованы перфорации и декоративные отверстия. Также, проект предполагает специально обустроенные балконы. Панели на них будут регулировать количество естественного света в жилом помещении.
Соколов признается, что вдохновлялся кампусом Масдарского института в Абу-Даби.
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