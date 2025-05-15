Самарский студент занял 3 место на всероссийском конкурсе по градостроительству

Основной целью стало образование комфортной среды для горожан, которые будут жить в этом доме. Для этого на фасаде использованы перфорации и декоративные отверстия. Также, проект предполагает специально обустроенные балконы. Панели на них будут регулировать количество естественного света в жилом помещении.