Ночь музеев-2025. Что посмотреть в Нижнем Новгороде?

В Русском музее фотографии в 15.00 начнется показ спектакля Нижегородского ТЮЗа «Василий Теркин». В 17.00 — экскурсия для детей по выставкам, открытым к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 18.00 — иммерсивная экскурсия для детей по исторической части экспозиции. Также в 17.00 и 19.00 пройдут экскурсии для детей по выставке «Здравствуйте, мои дорогие» с мастер-классом. Вход на мероприятия по регистрации.