Ночь музеев-2025. Что посмотреть в Нижнем Новгороде?

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Нижнем Новгороде и области 17 мая. Всех желающих приобщиться в искусству будут ждать больше 50 площадок: свои двери откроют музеи, галереи, арт-пространства, библиотеки… В этом году мероприятия будут посвящены теме «Герои».
Валенки как оружие и DJ в музее.
С 17.00 до 21.00 можно будет бесплатно прогуляться по стене Нижегородского кремля.
В 16.00, 17.15 и 18.30 будут начинаться экскурсии по территории Кремля «Сирень Победы». Сбор группы — у Дмитриевской башни.
В 16.00, 17.30 и 19.00 пройдут экскурсии «Красные казармы: воспоминания о военном детстве у стен Кремля» (сбор групп — с внешней стороны Зачатской башни).
В 17.00, 18.30 и в 20.00 в Никольской башне пройдет мастер-класс «Валенки — тоже оружие».
В 18.00, 19.30 и 21.00 в Дмитриевской башне пройдет кураторская экскурсия по выставке «Сороковые-роковые».
В Манеже Нижегородского кремля 17 мая в 18.00 состоится показ фрагментов иммерсивной экскурсии «Нить памяти» в пространстве выставки «Великая страна — Великая Победа. 1941−1945», а в 18.20 запланирована лекция «Художественный музей в годы Великой Отечественной войны». Вход на лекцию по регистрации. Количество участников ограничено.
В «НГХМ|Русское искусство» с 18.00 до 21.00 состоятся экскурсии в творческом формате от участников молодежного клуба музея.
В «НГХМ|Зарубежное искусство» в 17.00 начнется концерт студентов Нижегородской консерватории, в 18.00 — лекция «Образ воина в европейском искусстве», а в 19.00 — читка пьесы от творческого объединения «Нетеатр». В 21.00 запланировано выступление DJ Топчего. Вход свободный, но количество мест ограничено.
«НГХМ|Искусство XX века» с 18.00 до 21.00 представит перформансы от участников театральной студии Мининского университета «ЖЭСТ», а в 20.00 — арт-медиацию в рамках выставки «Красная книга».
В Усадьбе Рукавишниковых с 17.00 до 23.00 можно будет бесплатно посетить экспозицию. С 17.00 до 22.00 в начале каждого часа для посетителей будет звучать граммофонная музыка, в рамках программы «Песни военных лет» зрителям продемонстрируют танцевальные номера.
«Арсенал» будет открыт на вход до 23.00, на выход — до полуночи. В правом крыле и дворе музея нижегородцев ждет программа «Биография героя»: можно будет свободно посетить выставки, творческие мастер-классы и игры для всей семьи, арт-медиацию от Молодежного клуба, также посетителей ждут эко-активности на свежем воздухе, показ в рамках кинофестиваля «Кино без барьеров. Нижегородское эхо», виниловый диджей-сет, вдохновленный проектом «Земное/Планетарное» и др.
Концерт в саду и детские экскурсии.
В Русском музее фотографии в 15.00 начнется показ спектакля Нижегородского ТЮЗа «Василий Теркин». В 17.00 — экскурсия для детей по выставкам, открытым к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 18.00 — иммерсивная экскурсия для детей по исторической части экспозиции. Также в 17.00 и 19.00 пройдут экскурсии для детей по выставке «Здравствуйте, мои дорогие» с мастер-классом. Вход на мероприятия по регистрации.
В филиале музея-заповедника «Болдино» на площади Минина, 5 в 17.00 начнется творческий вечер, посвященный памяти Геннадия Бедняева — первого директора нижегородского филиала музея Пушкина, участника Великой Отечественной войны.
В Музее-квартире Горького посетителей ждут с 16.00 до 22.00. Им расскажут о том, как Екатерина Пешкова помогала эвакуированным детям.
С 18.00 будет работать открытый микрофон «Ода Победе» — гости прочтут произведения нижегородских писателей о войне. В 19.00 и в 19.30 состоятся экскурсии по выставке «Горький с Чеховым: сцены из жизни» со специально созданным аудиогидом.
С 20.00 до 21.00 запланирован литературно-музыкальный концерт в саду «Горьковская рифма». Нужна предварительная запись на мероприятия.
А «Домик Каширина» ждет нижегородцев с 16.00 до 22.00. В 18.00 начнется мастер-класс по изготовлению памятного сувенира.
Впервые после реставрации примет гостей музей Добролюбова. С 16.00 до 22 часов можно посетить выставки музея, с 16..00 до 18.00 — мастер-класс для детей «Бумажные солдатики». А с 18..00 до 20.00 — экскурсии по усадьбе.
От моды до паровозов.
Музей моды и портновского искусства им. Н. П. Ламановой ждет посетителей с 17.00 до 22.00. В 17.00 и 19.00 пройдет лекция «Стиль Надежды», а в 21.00 — обзорная экскурсия «Изнанка моды».
В музее-заповеднике «Щелоковский хутор» в 16.00 начнется литературно-музыкальная программа с участием школьников из Дивеевского округа и коллектива «Веселые соседи» Ветлужского округа. В 16.30 начнется программа весенних крестьянских игр, в 18.00 — лекция-концерт «Герои исторических песен» от ансамбля «Свети-Цвет», а в 19.00 — программа «Герои детских сказок» на основе нижегородских сказок.
С 19.00 до 23.00 для посетителей откроют Императорский железнодорожный павильон (Царский павильон), расположенный рядом с Московским вокзалом. В здании, построенном в конце XIX века для приема императора и его семьи, встречать гостей будет сотрудник железной дороги в императорском мундире, а в зале прозвучат клавесин и арфа. В павильоне экспонируются предметы интерьера рубежа XIX и XX веков, а также работы нижегородских художников.
На площадке «Паровозы России» с 9.00 до 21.00 можно будет увидеть старинные паровозы и вагоны, представленные на экспозиции «Исторический подвижной состав».
Библиотека им. Ленина проведет мероприятия в Музее книги. С 16.00 каждые полчаса будет проходить экскурсия по экспозиции «На пути к Великой Победе: книги, изданные в годы Великой Отечественной войны». Также посетители смогут сделать цифровые копии документов периода Великой Отечественной войны из личных архивов на профессиональном оборудовании.
С 16.00 до 20.00 каждый час будут проходить антилекции, посвященные военной литературе в собрании нижегородской областной библиотеки.
В Школе креативных индустрий в 16.00 пройдет концерт-презентация байопика «Дети войны» с участием режиссера картины. В 18.00 начнутся квиз «Музеи мира» и мастер-класс по созданию анимационной открытки. В 20.00 — мастер-классы по съемке покадровой анимации и по изготовлению флипбука.
Также в акции будет участвовать «Живой музей ремесла» с улицы Рождественской, в котором можно узнать всё о ремеслах и народных художественных промыслах Нижегородской области. Всех желающих ждут с 18.00 до 21.00: каждый час будут проходить экскурсии по музею.
От гастрономии до загадок особняка.
Интересные мероприятия пройдут и за пределами Нижнего Новгорода.
Так, в музейном квартале Чкаловска пройдет патриотическо-гастрономический фестиваль «#ГероиНЕБА. Вкус авиации». Гостей ждут интерактивные площадки, необычные мастер-классы и встреча с легендой гражданской авиации, Героем РФ Владимиром Шарпатовым и внучкой Героя Советского Союза, летчика Михаила. Водопьянова Марией.
В музее-заповеднике в Большом Болдине подготовили большую программу. В мезонине господского дома пройдет лекторий «Поэту “Болдинского братства”, который проведет редактор музея-заповедника Александр Чеснов. В 18.00 — творческая встреча с поэтом Мариной Крылатовой и презентация поэтического сборника “Слово в строю”. В 19.00 на веранде господского дома состоится концерт военно-патриотических песен с участием лауреата международных конкурсов Оксаны Кисловой.
В Павловском историческом музее в 15.00 начнется встреча с известными краеведами Нижнего Новгорода «Нижегородские легенды», в 18.00 — вечер инструментальной музыки, в 20.00 — квест «Тайна дома Гомулиных» по следам загадок старинного особняка.
В Володарском музейном центре акция начнется в 17.00. Для гостей проведут обзорную экскурсию по даче купца Бугрова, а также устроят просмотр фильмов о земляках, не вернувшихся с фронта. Также запланированы «Песни, пришедшие с войной» и тематические экскурсии.