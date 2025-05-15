Ночной ливень в Уфе размыл дорогу на ул. Генерала Рыленко

Пользователи пишут, что проблема возникает не в первый раз. После каждого дождя жители Кузнецовского Затона сталкиваются с настоящим бедствием. Особенно людей возмущает тот факт, что участок размытой улицы построен недавно, в рамках реконструкции ул. Пугачева. Работы были дорогостоящие, общая стоимость проекта составляет 2,4 млрд рублей.