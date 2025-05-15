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Ночной ливень в Уфе размыл дорогу на ул. Генерала Рыленко

Пешеходы вынуждены искать обходные пути.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 100% 755 мм рт. ст. +18°
Источник: Группа "Кузнецовский Затон за Лентой"

В Уфе после ночного ливня размыло дорогу на недавно построенной ул. Генерала Рыленко. Фотографии появились в социальных сетях.

На снимках видно, что дорога к школе № 160 полностью размыта. Пешеходы вынуждены искать обходные пути.

Пользователи пишут, что проблема возникает не в первый раз. После каждого дождя жители Кузнецовского Затона сталкиваются с настоящим бедствием. Особенно людей возмущает тот факт, что участок размытой улицы построен недавно, в рамках реконструкции ул. Пугачева. Работы были дорогостоящие, общая стоимость проекта составляет 2,4 млрд рублей.