В Татарстане летом будут востребованы курьеры, водители и работники турсферы

«В целом на рынок труда продолжат оказывать влияние макроэкономика и геополитика. Вариантов сценариев, как может развиваться ситуация, немало. Мы можем увидеть разный уровень волатильности, более глубокую просадку в отдельных отраслях экономики и, например, небольшой рост безработицы. Хотя исторически безработица в кризис сильно не росла в нашей стране», — заметила она.
По словам Султановой, летом самые высокооплачиваемые вакансии предлагают специалистам по продаже недвижимости, водителям категории Е (в прошлом году зарплатные предложения превышали 500 тыс. рублей), курьерам и представителям рабочих специальностей преимущественно на вахтовую работу.
Обычно в летний сезон растет спрос на персонал в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Транспорт, логистика, перевозки», «Рабочий персонал», «Сельское хозяйство».
Работодатели нуждаются в продавцах, промоутерах, поварах, официантах, барменах, хостес, администраторах, менеджерах по туризму, работниках прачечных, грузчиках, курьерах и водителях.
Кроме того, в теплое время года обычно реализуется множество строительных проектов. Поэтому стоит ожидать определенный рост спроса на специалистов, занятых в стройке и проектировании, считают опрошенные «Татар-информом» специалисты.