В Татарстане летом будут востребованы курьеры, водители и работники турсферы

«В целом на рынок труда продолжат оказывать влияние макроэкономика и геополитика. Вариантов сценариев, как может развиваться ситуация, немало. Мы можем увидеть разный уровень волатильности, более глубокую просадку в отдельных отраслях экономики и, например, небольшой рост безработицы. Хотя исторически безработица в кризис сильно не росла в нашей стране», — заметила она.