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В Татарстане летом будут востребованы курьеры, водители и работники турсферы

Как считают эксперты, летом активность соискателей на рынке труда Татарстана будет расти, они будут обновлять резюме для поиска самых привлекательных предложений, а также подработки. Работодатели же продолжат более аккуратно вести наем персонала. Об этом «Татар-информу» сообщила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

«В целом на рынок труда продолжат оказывать влияние макроэкономика и геополитика. Вариантов сценариев, как может развиваться ситуация, немало. Мы можем увидеть разный уровень волатильности, более глубокую просадку в отдельных отраслях экономики и, например, небольшой рост безработицы. Хотя исторически безработица в кризис сильно не росла в нашей стране», — заметила она.

По словам Султановой, летом самые высокооплачиваемые вакансии предлагают специалистам по продаже недвижимости, водителям категории Е (в прошлом году зарплатные предложения превышали 500 тыс. рублей), курьерам и представителям рабочих специальностей преимущественно на вахтовую работу.

Обычно в летний сезон растет спрос на персонал в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Транспорт, логистика, перевозки», «Рабочий персонал», «Сельское хозяйство».

Работодатели нуждаются в продавцах, промоутерах, поварах, официантах, барменах, хостес, администраторах, менеджерах по туризму, работниках прачечных, грузчиках, курьерах и водителях.

Кроме того, в теплое время года обычно реализуется множество строительных проектов. Поэтому стоит ожидать определенный рост спроса на специалистов, занятых в стройке и проектировании, считают опрошенные «Татар-информом» специалисты.