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Эндокринолог рассказал, как правильно рассчитать порцию ужина

Эндокринолог Калошина: отмерять порцию ужина можно ладонью.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Простой способ определения идеального размера вечерней порции с помощью собственной руки объяснила врач-эндокринолог Видновской больницы Мария Калошина в беседе с NEWS.ru. Специалист рекомендует отмерять белковую пищу (рыбу, мясо, творог) ладонью без пальцев, углеводы (крупы, макароны) — кулаком, овощи — двумя сложенными ладошками, а жиры — большим пальцем.

— Ужин должен быть легким: нежирный творог, морская рыба, белое мясо, овощи. В качестве гарнира — крупы, макароны из твердых сортов пшеницы. Лучше запекать, варить или готовить на пару. Откажитесь от просмотра фильмов или роликов в Сети — из-за этого мозг пропустит сигнал о насыщении, — добавила Калошина.

В качестве дополнительного способа улучшить пищеварение врач рекомендует использовать специи (при отсутствии проблем с ЖКТ). Содержащиеся в них экстрактивные вещества способствуют лучшему перевариванию пищи и укреплению иммунитета. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить здоровье и избежать проблем с лишним весом.