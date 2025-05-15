Эндокринолог рассказал, как правильно рассчитать порцию ужина

— Ужин должен быть легким: нежирный творог, морская рыба, белое мясо, овощи. В качестве гарнира — крупы, макароны из твердых сортов пшеницы. Лучше запекать, варить или готовить на пару. Откажитесь от просмотра фильмов или роликов в Сети — из-за этого мозг пропустит сигнал о насыщении, — добавила Калошина.