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Новый речной порт построят на Ленинградском шоссе

Внесены изменения в правила землепользования и застройки для строительства нового речного порта на Ленинградском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлианы Княжевской.

Источник: РИА "Новости"

«Речная транспортная инфраструктура появится на Ленинградском шоссе (земельный участок 77, Б1). Предполагается освоение 9,76 га территории, где возведут портовые сооружения общей площадью около 15,4 тыс. кв. м. В их состав войдет конечная станция с отстойно-разворотной площадкой для наземного городского пассажирского транспорта площадью 500 кв. м», — приводятся в сообщении слова Княжевской.

Отмечается, что новый речной порт станет важным элементом столичной транспортной системы, расширив возможности перевозок по воде.

В ведомстве напомнили, что правила землепользования и застройки — это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.