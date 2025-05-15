Новый речной порт построят на Ленинградском шоссе

«Речная транспортная инфраструктура появится на Ленинградском шоссе (земельный участок 77, Б1). Предполагается освоение 9,76 га территории, где возведут портовые сооружения общей площадью около 15,4 тыс. кв. м. В их состав войдет конечная станция с отстойно-разворотной площадкой для наземного городского пассажирского транспорта площадью 500 кв. м», — приводятся в сообщении слова Княжевской.
Отмечается, что новый речной порт станет важным элементом столичной транспортной системы, расширив возможности перевозок по воде.
В ведомстве напомнили, что правила землепользования и застройки — это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.