Галерея «Виктория» проведёт юбилейный Утренник в центре Самары

18 мая галерея «Виктория» отмечает 20-летие. В этот день пройдет первое событие юбилейной программы — Утренник (16+), организованный на двух площадках: в Skuratov Coffee на улице Максима Горького, 129, и на лужайке Старой набережной Волги через дорогу от кофейни. Время проведения — с 12:00 до 15:00.