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Галерея «Виктория» проведёт юбилейный Утренник в центре Самары

18 мая галерея «Виктория» отмечает 20-летие.

18 мая галерея «Виктория» отмечает 20-летие. В этот день пройдет первое событие юбилейной программы — Утренник (16+), организованный на двух площадках: в Skuratov Coffee на улице Максима Горького, 129, и на лужайке Старой набережной Волги через дорогу от кофейни. Время проведения — с 12:00 до 15:00.

В рамках программы в кофейне состоится распродажа продукции Лавки «Виктории» со скидкой 10%, мастер-классы по скульптуре для детей от Иры Бриль и по ручной печати открыток от Лиза Куртовой, а также музыкальный сет от Дмитрия Крылова.

На набережной пройдет выставка работ студентов Мастерской керамики Дины Терентьевой. Также запланирована лекция сотрудницы галереи Дарьи Волковой об архитектуре XXI века и изменениях в здании галереи. В завершение мероприятия — угощение тортом.

Вход свободный.

Ранее мы рассказали, как провести время и куда пойти на «Ночь музеев — 2025» в Самаре 17 мая.

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