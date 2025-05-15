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Эксперты рассчитали вероятность магнитного шторма в Ростовской области

Вероятность всех видов магнитных возмущений высчитали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Вероятность геомагнитных возмущений в Ростовской области в мае 2025 года рассчитали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Краткосрочный прогноз касается 15, 16 и 17 мая. В четверг, как и в остальные дни, вероятность спокойного магнитного фона будет наиболее высокой — от 44% до 82%. Небольшие магнитные возмущения могут проявиться в 15−35%.

Возможность магнитных бурь оказалась самой невысокой — от 17 до 26% в четверг и субботу, а в пятницу резкие изменения будут настолько малы, что их даже не указали в процентном соотношении в графике.

Напомним, активные возмущения, не достигающие показателя бури, ожидаются с 18 по 21 мая. Магнитную бурю уровня G1 с Кр-индексом 5 прогнозируют 28 и 28 мая. Добавим, метеозависимым людям в такие периоды рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.

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