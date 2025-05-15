Премьер Малайзии был заворожен красотой Москвы

«В перерывах между моим плотным официальным графиком я нашел время, чтобы отдохнуть, прогулявшись по Москве и изучая впечатляющую историю и культуру России», — написал он в своем Telegram-канале.
Премьер посетил Красную площадь, увидел храм Василия Блаженного, парк «Зарядье» и Москву-реку.
«Я оценил архитектурное величие Красной площади и был заворожен красотой храма Василия Блаженного. У меня было время прогуляться по парку “Зарядье”, прежде чем перейти подвесной мост, и насладиться красотой Москвы-реки», — добавил он.
Анвар Ибрагим с 13 мая находится с официальным визитом в РФ. Ранее он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и обсудил сотрудничество двух стран с председателем правительства Михаилом Мишустиным.