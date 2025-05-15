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МАРТ Беларуси запретил продавать кофе под маркой «Красного пищевика»

Несуществующий у «Красного пищевика» кофе продавали на Wildberries.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило, что на популярной интернет-площадке Wildberries белорусский продавец ОДО «Шестой элемент» реализовывал кофе с недостоверной информацией об изготовителе, стране происхождения, наименовании товаре.

Этот продавец также вводил потребителей в заблуждение, используя в рекламе товарный знак «Красный пищевик» без наличия права на такое использование (при этом продавались товары других производителей).

МАРТ дал «Шестому элементу» два предписания: устранить нарушения законодательства о защите прав потребителей и о рекламе.

Их исполнение находится на особом контроле, подчеркнули в МАРТ.

Кстати, финансовый маркетплейс планируют создать в Беларуси (все подробности здесь).

Мы писали, что первый замглавы Администрации президента Беларуси Наталья Петкевич сказала, на чем Беларуси надо зарабатывать деньги (здесь об этом подробнее).