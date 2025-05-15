Микрорайон в Екатеринбурге на неделю останется без трамваев

Трамваи маршрутов №№ 8, 12, 13, 15, 23 будут ездить по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова, от остановки «УрФУ» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ», в обоих направлениях. Также в этот период на участке улицы Сыромолотова, от дома по улице Сыромолотова, 14 «в» до Сиреневого бульвара, будет ограничено движение автотранспорта.
В это время трамваи станут ходить так:
№ 8: станция Машиностроителей — улица Победы — проспект Космонавтов — улица Луначарского — проспект Ленина — УрФУ — улица Гагарина — улица Блюхера — станция Шарташ;
№ 12: станция «Дворец спорта» — улица Московская — улица Челюскинцев — улица Уральская — улица Гагарина — УрФУ — проспект Ленина — улица Луначарского — станция «ЦПКиО» — улица Луначарского — улица Куйбышева — улица Радищева — улица Московская — станция «Дворец спорта»;
№ 13: станция «7 Ключей» — улица Техническая — улица Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — УрФУ — улица Гагарина — улица Блюхера — станция «Шарташ»;
№ 15: станция «Вторчермет» — улица 8 Марта — улица Радищева — улица Московская — проспект Ленина — гостиница «Исеть»;
№ 23: станция «Машиностроителей» — улица Бебеля — улица Халтурина — Верх-Исетский бульвар — улица Челюскинцев — улица Уральская — станция «Шарташ».