Микрорайон в Екатеринбурге на неделю останется без трамваев

Трамваи маршрутов №№ 8, 12, 13, 15, 23 будут ездить по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова, от остановки «УрФУ» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ», в обоих направлениях. Также в этот период на участке улицы Сыромолотова, от дома по улице Сыромолотова, 14 «в» до Сиреневого бульвара, будет ограничено движение автотранспорта.