Мужчинам из Молдовы с гражданством Украины нужно быть бдительными: Они попадают под мобилизацию

«Был случай при мне в автобусе Кишинев — Киев. Ехала пара лет 55−58 и мужчина с паспортом Израиля, ему пограничник говорит — у вас есть гражданство Украины — он ему — я уже 20 лет гражданин Израиля … погранец говорит — но вы все еще гражданин Украины — если заедете в страну — назад вас не выпустят до 60 лет …. В нашей базе вы есть как гражданин Украины… остальные гражданства — второстепенные… и он вышел из автобуса… не поехал в Киев».