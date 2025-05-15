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Мужчинам из Молдовы с гражданством Украины нужно быть бдительными: Они попадают под мобилизацию

В каких случаях мужчины-молдаване могут быть мобилизованы в украинскую армию.

Источник: Комсомольская правда

Мужчины призывного возраста, имеющие двойное гражданство, — молдавское и украинское, могут быть мобилизованы в ВСУ.

Потому в соцсетях часто можно увидеть вопрос: как молдаванину избавиться от украинского гражданства, чтобы безопасно ездить к родственникам в Украину. Ответ — до конца войны — это невозможно.

В комментариях к посту пользователь рассказывает:

«Был случай при мне в автобусе Кишинев — Киев. Ехала пара лет 55−58 и мужчина с паспортом Израиля, ему пограничник говорит — у вас есть гражданство Украины — он ему — я уже 20 лет гражданин Израиля … погранец говорит — но вы все еще гражданин Украины — если заедете в страну — назад вас не выпустят до 60 лет …. В нашей базе вы есть как гражданин Украины… остальные гражданства — второстепенные… и он вышел из автобуса… не поехал в Киев».

Потому будьте осторожны и внимательны! Молдавское гражданство при наличии украинского не спасет вас от мобилизации в Украине, напоминает wtfmoldova.

Такие вот вопросы. Фото: соцести.

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