Мужчинам из Молдовы с гражданством Украины нужно быть бдительными: Они попадают под мобилизацию

Мужчины призывного возраста, имеющие двойное гражданство, — молдавское и украинское, могут быть мобилизованы в ВСУ.
Потому в соцсетях часто можно увидеть вопрос: как молдаванину избавиться от украинского гражданства, чтобы безопасно ездить к родственникам в Украину. Ответ — до конца войны — это невозможно.
В комментариях к посту пользователь рассказывает:
«Был случай при мне в автобусе Кишинев — Киев. Ехала пара лет 55−58 и мужчина с паспортом Израиля, ему пограничник говорит — у вас есть гражданство Украины — он ему — я уже 20 лет гражданин Израиля … погранец говорит — но вы все еще гражданин Украины — если заедете в страну — назад вас не выпустят до 60 лет …. В нашей базе вы есть как гражданин Украины… остальные гражданства — второстепенные… и он вышел из автобуса… не поехал в Киев».
Потому будьте осторожны и внимательны! Молдавское гражданство при наличии украинского не спасет вас от мобилизации в Украине, напоминает wtfmoldova.
Такие вот вопросы. Фото: соцести.
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