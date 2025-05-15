Почти 11 тысяч выпускников Красноярского края сдают пробный ЕГЭ

В тренировочных ЕГЭ участвуют почти 11 тысяч школьников Красноярского края. Об этом рассказали в краевом министерстве образования.
Сдавать ЕГЭ тренируются 10 829 выпускников школ. В качестве пунктов оборудованы 169 учебных заведений, привлечены около четырех тысяч организаторов и 400 технических специалистов.
Тренировочный экзамен полностью повторяет процедуру сдачи реального ЕГЭ.
«Специалисты пунктов проведения экзаменов отрабатывают технологии получения экзаменационных материалов, их печати и сканирования. Одновременно проводится тестирование системы видеонаблюдения», — отметили в министерстве.
Пробная сдача ЕГЭ — добровольная инициатива. Основной этап сдачи начнется с 23 мая и завершится 4 июля.