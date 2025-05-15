В ДГТУ провели заседание Ученого совета, посвященного 95-летию вуза

В Ростове-на-Дону 14 мая в Донском государственном техническом университете состоялось внеочередное заседание Ученого совета, приуроченное к 95-летию со дня основания вуза.
Ректор опорного вуза Бесарион Месхи в своей речи подвел промежуточные итоги развития университета и обозначил планы на будущее.
— Сегодня праздник многотысячного коллектива. Это огромное сообщество — более 50 тысяч студентов и свыше пяти тысяч сотрудников. Наши выпускники востребованы на рынке труда, — заявил Бесарион Месхи.
Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ.
Также он отметил прошлое вуза: создание новых машин, комбайнов, передовых технологий. И все, что было заложено десятилетия назад, продолжает развиваться.
— 95 лет назад здесь создавали первые комбайны, а сегодня мы разрабатываем гибридные беспилотные тракторы. История имеет продолжение. Меня, как ректора, переполняет гордость за то, что нашим учителям не должно быть стыдно за нынешнее состояние университета, — добавил ректор. — Наука, образование, социальные проекты — все, что было заложено, приумножилось в сотни раз. И уже завтра мы начнем отсчет до 100-летнего юбилея университета, подходя к нему с новыми победами.
В ходе заседания также обсуждались перспективы развития. Особых результатов удалось достичь за последние 10 лет. Число бюджетных мест в вузе достигло более шести тысяч.
Поздравительные слова высказали, в том числе, и почетные гости.
Первый замгубернатора донского региона Игорь Гуськов отметил, что вуз является крупнейшим научным, образовательным и социокультурным центром не только Ростовской области, но и Юга России.
— Это кузница кадров и для предприятий города, и для предприятий региона, — сказал Александр Скрябин, глава Ростова и выпускник вуза.
Стоит отметить, что во время мероприятия сотрудники и ветераны вуза получили заслуженные награды.
НАША СПРАВКА.
Опорный вуз Ростовской области объединяет 20 факультетов, 7 институтов и 16 научных школ. Университет имеет пять филиалов в Ростовской области и Ставропольском крае, а также два колледжа, гимназию, кадетскую школу, лицей и центр дошкольного образования. Входит в программу «Приоритет 2030», реализуя стратегические проекты российского образования.