В ДГТУ провели заседание Ученого совета, посвященного 95-летию вуза

— 95 лет назад здесь создавали первые комбайны, а сегодня мы разрабатываем гибридные беспилотные тракторы. История имеет продолжение. Меня, как ректора, переполняет гордость за то, что нашим учителям не должно быть стыдно за нынешнее состояние университета, — добавил ректор. — Наука, образование, социальные проекты — все, что было заложено, приумножилось в сотни раз. И уже завтра мы начнем отсчет до 100-летнего юбилея университета, подходя к нему с новыми победами.